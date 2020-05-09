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Vaka sayısı bayramdan sonra 100’ün altına inebilir Türkiye’de koronavirüs salgınının önümüzdeki süreçte nasıl bir seyir izleyeceğine ilişkin öngörülerde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, tedbirlere uyulması halinde Ramazan Bayramı’ndan sonra günlük vaka sayısının 100’ün altına inebileceğini söyledi

İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vaka sayısı bayramdan sonra 100’ün altına inebilir Türkiye’de koronavirüs salgınının önümüzdeki süreçte nasıl bir seyir izleyeceğine ilişkin öngörülerde bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, tedbirlere uyulması halinde Ramazan Bayramı’ndan sonra günlük vaka sayısının 100’ün altına inebileceğini söyledi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, Türkiye’de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Aynı zamanda Sivas İl Pandemi Kurulu üyesi olan Çetin, Türkiye’de koronavirüsle mücadele kapsamında çok ciddi önlemler alındığını dile getirerek tedbirlere uyulması halinde Ramazan Bayramı’nın ardından günlük vaka sayısının 100’ün altına inebileceğini söyledi.
“Hastalarımızı hızlı bulduk, erken tedavi ettik”
Koronavirüs salgınının dünyayı etkisi altına aldığını ifade eden Çetin, “ Gerek ülkemiz gerek şehrimiz gerekse de insanlık sıkıntılı günlerden geçiyor. Bu süreç içerisinde ülkemizde koronavirüs enfeksiyonlarına karşı çok ciddi mücadele veriliyor. Ben şuna inanıyorum, bizim ülkemiz dünyada bunu en ciddiye alan ülkelerden bir tanesi. Bizim vaka sayılarımızda 11 Nisan’dan itibaren bir düşme var. Bu düşmeyi de biz çok iyi bir şekilde ortaya koyabiliyoruz. Yoğun bakımların dünya ortalaması yüzde 15’ler civarında iken bizde yüzde 5’lere kadar düştü. Şu anda yüzde 3’lerde. Solunum cihazına bağlanan da yüzde 1’lere kadar düştü. Yani biz hastalarımızı hızlı bulduk, erken tedavi ettik, yoğun bakım ihtiyaçlarını azalttık ve yoğun bakımda da bir takım yen teknikler geliştirdik. Mesela yüzükoyun yatırmak bu hastalıkla ilgili dünya literatüründe çok fazla kullanılmaz. Yüzükoyun yatırarak yüksek akımlı oksijen vermek suretiyle bu insanların solunum cihazına bağlanmalarını geciktirdik. Bu da bize ölüm sayılarının dünya ortalamasının altında kalmasını sağladı. Bu çok ciddi bir kazanım oldu” dedi.
“Çok iyi hekimler yetiştirmişiz”
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından koronavirüse ilişkin verilerin her gün kamuoyuna duyurulduğunu hatırlatan Çetin, “Sağlık Bakanlığımızın saat 19.00 ila 20.00 arasında yayımlamış olduğu verileri hem devletimizin hem milletimizin hem de biz sağlık teşkilatının karnesi olarak görüyoruz. Devletimiz bu işi ciddiye aldı. İngiltere Başbakanı gibi dalga geçmedi. Amerika Devlet Başkanı gibi ‘uydurma’ demedi. Biz tedbirlerimizi en hızlı şekilde aldık. Milletimizin yine karnesi iyiydi. Yüzde 95 civarında kurallara uyuldu. Aynı şekilde sağlık altyapımız da çok iyiydi. Bunlar yetiyor mu, hayır. Diğer bir gücümüz de sağlık insanı gücümüzdü. Gerçekten çok iyi hekimler, çok iyi sağlık personelleri yetiştirmişiz. Bunlar kendi işlerini bir ibadet, bir vatani görev gibi yaptı” ifadelerini kullandı.
“Bayramın ardından güzel sonuçlar alırız”
Türkiye’de koronavirüs salgınının önümüzdeki süreçte nasıl bir seyir izleyeceğine ilişkin öngörülerini paylaşan Çetin, “Önceki gün akşam bir simülasyon yaptım. 15 ila 19 Mayıs tarihleri arasında tedbirlere uyarsak inşallah günlük vaka sayısında 500’lü rakamları görürüz diye düşünüyorum ve Ramazan Bayramı’nı da biz tedbirlere riayet edecek şekilde geçirirsek Ramazan’dan sonra 100’lü rakamların altına da düşeriz. Şu anda yetkililerimiz de söylediler. Bu sokağa çıkma yasağı hafta sonu da devam edecek. 19 Mayıs salı gününe geliyor. Tahminime göre pazartesiyi de birleştirir 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı koruz. Arkasından da büyükşehirlerde hem il dışına çıkmak yasaklanır hem de sokağa çıkma yasağı konursa bayramın ardından güzel sonuçlar alırız” değerlendirmesinde bulundu.

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