Sivas’ta berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfekte ediliyor Sivas’ta Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak olan kuaför, berber ve güzellik salonları Sivas Belediyesi tarafından ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor.

Sivas’ta Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak olan kuaför, berber ve güzellik salonları Sivas Belediyesi tarafından ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber, kuaför ve güzellik merkezleri 11 Mayıs itibarıyla iş yerlerini hizmete açacak.

Kısıtlamanın sona ereceğinin açıklanmasıyla birlikte Sivas Belediyesi ekipleri, berber ve kuaför salonlarında çalışma başlattı. Sivas genelinde 490 berber, kuaför ve güzellik merkezi dezenfekte edilmeye başlandı.

Halkın sağlığı için gerekli temizlik ve dezenfekte işlemlerini düzenli olarak sürdüren Sivas Belediyesi 11 Mayıs Pazar gününe kadar ilçelerde bulunan berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde dezenfeksiyon işlemlerini tamamlayacak.

Kuaför ve güzellik salonu işletmecileri, “50 gündür kapalı olan salonlarımız pazartesi günü tekrar hizmete girecek. Müşterilerimizi de çok özledik bu süreçte. Maddi ve manevi konuda her an yanımızda olan Belediye başkanımız Hilmi Bilgin’e çok teşekkür ediyoruz. Dezenfekte çalışmaları bu süreçte oldukça önemli Müşterilerimizin ve bizim dolayısıyla Sivaslıların sağlığı için büyük çaba harcayan başkanımız başta olmak üzere Başkan Yardımcımız Ahmet Duman’a ve belediye ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz. Salonlarımız dezenfekte edildi Müşterilerimizi Pazartesi günü salonlarımızda ağırlamaktan dolayı çok mutlu olacağız ” dediler.

Sivas Berberler Ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ömer Şeker “21 Mart’tan itibaren berberler, kuaförler ve güzellik salonlarımız kapalı. Bu zorlu süreci 11 Mayıs itibariyle bitiriyoruz inşallah. 11 Mayıs’ı bundan sonra kuaförler günü olarak da kutlayacağız. Bizleri bu zorlu süreçte yalnız bırakmayan Sivas Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’e, Başkan Yardımcılarımıza, belediye ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin her zaman yanında olacağımızı bilmesini istiyoruz ” dedi.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, “Korona virüs nedeniyle berberler, kuaförler ve güzellik salonları hizmete ara vermişti.11 Mayıs itibariyle yeniden açılıyor. Tabi açılmasıyla beraber bizlerde bu konuda önlem anlamamız gerekiyordu. Hassas bir döneme giriyoruz.9 gündür Sivas Merkezde korona vakasına denk gelinmedi. Sivas için iyiye gidiyoruz ancak Sivaslı hemşehrilerimizden tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyorum. Bu süreçte Başkanımızın talimatlarıyla bizlerde kuaförlerimiz de dezenfekte çalışmalarını başlattık ” dedi.

Esnaflara 1000 TL Nakdi Yardım Sağlandı

Duman, “Esnaflarımıza kapalı oldukları dönemlerde Sivas Belediyesi olarak gücümüz ölçüsünde maddi ve manevi destek sağlamaya çalıştık. Geçtiğimiz hafta içerisinde de iş yerleri kapalı olan esnaflarımıza 1000 TL'lik maddi yardımın ödemelerini gerçekleştirdik. Çok şükür bu süreç çok uzamadan Kuaför esnafımız dükkanlarını açıyorlar. Bizlerde bu süreçte Sivas genelinde 490 berber kuaför ve güzellik salonunu dezenfekte edeceğiz. Hemşehrilerimize sağlıklı bir ortam sunmak için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti gösteriyoruz ” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.