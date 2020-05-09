Sivasspor’dan Beşiktaş’a geçmiş olsun mesajı

DG Sivasspor Kulübü, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında korona virüs tespit edilen Beşiktaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kırmızıbeyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Beşiktaş Kulübü’nün Kovid19 testi pozitif çıkan futbolcusu ve çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş” ifadelerine yer verildi.

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