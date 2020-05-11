Köprü yerine ırmaktan geçmeyi denedi, balçığa saplanan araç güçlükle kurtarıldı Sivas’ta Off-Road tutkunu, yanı başında duran köprüden geçmek yerine ırmaktan geçmek isteyince balçığa saplandı, sürüklenmek üzere olan araç güçlükle kurtarıldı

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Sivas’ta OffRoad tutkunu, yanı başında duran köprüden geçmek yerine ırmaktan geçmek isteyince debisi artan ırmakta suya kapılmaktan arkadaşlarının yardımıyla kurtuldu.

Adrenalin tutkunu Sivas Off Road kulübü üyeleri, hafta sonu Gardaşlar tepesine tur düzenledi. Araçların çıkmasının mümkün olmadığı yerlere özel donanımlı araçları ile tırmanmayı başaran OffRoad tutkunu Yavuz halıcı, dönüş yolunda yanı başında duran köprüden geçmek yerine Kızılırmağın kollarından olan ırmaktan geçmek istedi. Sürekli kullandığı ırmağın debisinin yükseldiğini hesaba katmayan Halıcı, aracıyla suya gömüldü. Aracıyla ırmağa gömülen Halıcı’yı, kendisi gibi Off Roadcı arkadaşları çeki halatıyla çekerek kurtardı. Kurtarma operasyonunun ardından aracın içinde biriken suyun kapıyı açarak boşaltılması ise dikkat çekti.

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