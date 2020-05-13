Sivas'ta, karantinadaki 69 Türk vatandaşı evlerine uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sivas'ta, karantinadaki 69 Türk vatandaşı evlerine uğurlandı

DHA

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)HİNDİSTAN'tan koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra Sivas'ta yurda yerleştirilen 69 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Hindistan'dan getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurda yerleştirilen 69 Türk vatandaşının 14 günlük karantina süreci sona erdi. Vatandaşlar, yurdun bahçesine koronavirüs ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına fidan dikti. Karantina sürecini tamamlayanlara fidan hediye edildi. Misafirler ile yurt görevlileri 19 Mayıs...

Sivas'ta, karantinadaki 69 Türk vatandaşı evlerine uğurlandı

<br>Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)HİNDİSTAN'tan koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra Sivas'ta yurda yerleştirilen 69 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.<br>Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Hindistan'dan getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yurda yerleştirilen 69 Türk vatandaşının 14 günlük karantina süreci sona erdi. Vatandaşlar, yurdun bahçesine koronavirüs ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına fidan dikti. Karantina sürecini tamamlayanlara fidan hediye edildi. Misafirler ile yurt görevlileri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde ellerinde Türk bayraklarıyla koreografi oluşturdu. <br>Yoga eğitimi için Hindistan'a gittiğini ve 4 ay orada yaşadığını söyleyen Çağatay Bağcı, "14 gün boyunca buradaydık. Çok teşekkür ederim, her şey için tüm fedakarlıklarınız için, her isteğimize ne istediysek cevap verdiniz" dedi.<br>Sevim Sayra Felek ise, "Tüm ihtiyaçlarımız karşılandı, gayet iyiydi. Kapalı olmanın dışında hiçbir sıkıntımız olmadı. Keyifli zaman geçirdik burada" diye konuştu.<br>Azerbaycanlı Hatice Musayeva da görevlilere teşekkür ederek, "Çok uğraştınız, bizlerle çok güzel hizmet ettiniz. Hasta da oldum. Ambulansla götürdüler. Her bir şeyi yaptılar. Bayrağımız, bizim bayrağımız. Bayrağımız her zaman dalgalansın. Kardeşliğimiz var olsun" ifadelerini kullandı.<br>Yapılan sağlık kontrollerinin ardından vatandaşlar, önceden dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine uğurlandı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT<br>2020-05-13 09:58:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivasspor’a virüs testi yapılacak
YEREL HABERLER Sivasspor’a virüs testi yapılacak
Sivasspor güç depoluyor
YEREL HABERLER Sivasspor güç depoluyor
Müzeye dönüşecek Gök Medrese'nin restorasyonunda sona gelindi
YEREL HABERLER Müzeye dönüşecek Gök Medrese'nin restorasyonunda sona ...
Başkan Bilgin hemşireleri unutmadı Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ‘12 Mayıs Hemşireler Günü’nü dolayısıyla Sivas’ta hizmet veren tüm hemşirelere gül takdim etti
YEREL HABERLER Başkan Bilgin hemşireleri unutmadı Sivas Belediye ...
7 asırlık Gök Medresede sona gelindi Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli eserlerinden biri olan ve ismini üzerinde bulunan mavi çinilerden alan, 749 yıllık Gök Medrese'de süren restorasyon çalışmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER 7 asırlık Gök Medresede sona gelindi Anadolu ...
Kangal Termik Santrali'nde faaliyet için onay bekleniyor
YEREL HABERLER Kangal Termik Santrali'nde faaliyet için onay ...
9 yıllık dram, aile yardım bekliyor Sivas’ta yaşayan Afgan aile 9 yıldır yatağa mahkum olan çocukları için yardım bekliyor
YEREL HABERLER 9 yıllık dram, aile yardım bekliyor Sivas’ta yaşayan ...
Termik Santral faaliyet için onay bekliyor Termik Santralde Üretime Olmayan 2 Ünitede Kuru Sistem Gaz Arıtma Yatırımı Tamamlandı, İzin İçin Bakanlığa Müracaat Yapıldı
YEREL HABERLER Termik Santral faaliyet için onay bekliyor Termik ...
Ölümcül tehlike erken hortladı Kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı vakaları Sivas’ta geçen yıla göre yaklaşık 1 ay erken görülmeye başladı Bu yıl içerisinde şu ana kadar 7’si şüpheli olmak üzere 35 KKKA vakasının görüldüğü Sivas’ta 72 yaşında bir kişi ise kene ısırmasından dolayı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ölümcül tehlike erken hortladı Kene ısırması sonucu ...
Sivas'ta engellilerden farkındalık klibi
YEREL HABERLER Sivas'ta engellilerden farkındalık klibi
Covid-19 mezar temizliğine engel olmadı
YEREL HABERLER Covid-19 mezar temizliğine engel olmadı
Görüntülediği vaşağı 'Pisi pisi' diyerek çağırdı
YEREL HABERLER Görüntülediği vaşağı 'Pisi pisi' diyerek çağırdı
TIR ile forklift arasında sıkıştı, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü
YEREL HABERLER TIR ile forklift arasında sıkıştı, ambulans ...
Başkan Bilgin, “En büyük engel sevgisizliktir” Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bir gün değil her gün engellilerin yanında olduklarını belirtti
YEREL HABERLER Başkan Bilgin, “En büyük engel sevgisizliktir” Sivas ...
İş kazası geçiren işçiye ambulans helikopter
YEREL HABERLER İş kazası geçiren işçiye ambulans helikopter
Köprü yerine ırmaktan geçmeyi denedi, balçığa saplanan araç güçlükle kurtarıldı Sivas’ta Off-Road tutkunu, yanı başında duran köprüden geçmek yerine ırmaktan geçmek isteyince balçığa saplandı, sürüklenmek üzere olan araç güçlükle kurtarıldı
YEREL HABERLER Köprü yerine ırmaktan geçmeyi denedi, balçığa ...
Alperen Ocakları, ihtiyaç sahiplerini unutmadı Alperen Ocakları Eğitim Kültür Vakfı Sivas İl Başkanlığı, Covid-19 dolayısıyla zor günler geçiren ailelere yardım kolisi dağıtıyor
YEREL HABERLER Alperen Ocakları, ihtiyaç sahiplerini ...
Vahşi vaşağı ‘pisi pisi’ diye çağırdı Köy sakini gördüğü nesli tükenmekte olan vahşi vaşağı "pisi pisi" diyerek çağırdı
YEREL HABERLER Vahşi vaşağı ‘pisi pisi’ diye çağırdı Köy sakini ...
Soğuğa karşı yapılmıştı şimdi virüse karşı koruyacak Sivas’ta açık alandaki masaların üzerini cam fanuslarla kapatarak müşterilerini soğuk havadan koruyan kafe, bu sefer aynı sistemle müşterilerini korona virüsten koruyacak
YEREL HABERLER Soğuğa karşı yapılmıştı şimdi virüse karşı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X