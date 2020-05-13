Sivas'ta sokağa çıkan çocuklara horoz şekeri ve maske

<br>Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş arası çocuklar, bugün verilen izinde aileleriyle birlikte dışarı çıkıp, parklara gitti. Vali Salih Ayhan, parklarda oyun oynayan çocuklara yöreye özgü horoz şekeri ve maske dağıttı. <br>Sivas'ta, 0-14 yaş grubu çocuklar, 11.00-15.00 saatleri arasında verilen izinle birlikte sokaklara ve parklara akın etti. Bazı çocuklar bisiklete binerken, bazıları da aileleriyle parklarda vakit geçirdi. Sivas Valisi Salih Ayhan da parklarda oynayan çocukları ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet edip, Sivas yöresine özgü horoz şekeri ve maske dağıttı.<br>Türk milletinin çok sabırlı ve fedakar bir millet olduğunu belirten Vali Ayhan, "Koronavirüs ile mücadelede en etkili önlem, devletimizin uyarılarına vatandaşımızın uyması ve riayet etmesiydi. 20 yaş altı ile 65 yaşı üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Normalleşme takvimi nedeniyle bazı adımlar atıldı. Bugün gördük ki çocuklarımız gerçekten parkları, doğayı özlemişler. Çocukların bu parklardaki sesleri çok anlamlı oluyor. Havanın da güzel olması nedeniyle bir anda herkes kendini sokağa atmış durumda. Bu parkın önünden geçtiğim zaman hüzünleniyordum. Bugün baktığım zaman parka bir mana, anlam gelmiş. Ama tabi ki bu bir nefes alma, soluklanma içindi. Uzun zamandır içeride olmanın verdiği stresi bir nebze olsun üzerlerinden attılar" dedi.<br>3 YAŞINDAKİ KAAN TRAFİK POLİSİNE TAKILDI<br>Babasıyla birlikte akülü aracı ile dışarı çıkan Kaan Alp Kaya (3), Ethembey Parkı önünde Vali Ayhan'ın programı için bekleyen trafik polisi tarafından durduruldu. Polis, 'Ehliyetin var mı?' diye sordu. Kaan Alp Kaya ile bir süre sohbet eden polis memuru, küçük çocuğun emniyet kemerini takmadan yoluna devam etmesine izin vermedi. Polis ile minik Kaan'ın sohbeti, renkli görüntülere sahne oldu.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT<br>2020-05-13 15:00:05<br>

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