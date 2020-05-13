Çaptığı yayaya "Abartıyorsun" diyerek tepki gösterdi Sivas’ta iki çocuğunun içinde olduğu bebek arabasıyla yaya geçidinden geçen kadına çarpan kadın sürücü, ‘Abartıyor’ diyerek yaralı kadına tepki gösterdi

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Sivas’ta iki çocuğunun içinde olduğu bebek arabasıyla yaya geçidinden geçen kadına çarpan kadın sürücü, ‘Abartıyor’ diyerek yaralı kadına tepki gösterdi.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 14.00 sıralarında kent merkezi İnönü bulvarı üzerinde meydana geldi. İki çocuğunun içinde bulunduğu bebek arabasıyla, yaya geçidinden geçmek isteyen A.T.’ye, Ö.K. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle A.T. hafif şekilde yaralandı, yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri yaptı. Kaza sonrası araç sürücüsü kadının, yaralı kadına ‘Abartıyor’ diyerek tepki göstermesi dikkat çekti. Araç sürücüsünü çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri sakinleştirdi. Yaralı kadının ambulansa sevk edildiği esnada çocuğunun birisini, eşi gelene kadar polis ekiplerine emanetti. Sivas Numune Hastanesine kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araç sürücüsüne idari işlem uygulandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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