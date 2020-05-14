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Mahsur kaldığı çatıda bağdaş kurarak kurtarılmayı bekledi, kimse çatıya neden çıktığını anlayamadı

İHA

Sivas'ta üç katlı apartmanın çatısında mahsur kalan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı, şahsın çatıya neden çıktığını ise kimse anlayamadı.

Mahsur kaldığı çatıda bağdaş kurarak kurtarılmayı bekledi, kimse çatıya neden çıktığını anlayamadı

Sivas’ta üç katlı apartmanın çatısında mahsur kalan şahsı itfaiye ekipleri kurtardı, şahsın çatıya neden çıktığını ise kimse anlayamadı.
Edinilen bilgilere göre olay, Eskikale Mahallesi Hocaimam sokak üzerinde bulunan üç katlı apartmanın çatı kısmında meydana geldi. Osman Korkmaz ismindeki 33 yaşındaki şahıs, geçtiğimiz gece saatlerinde çıktığı çatıdan inemeyince çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Şahsı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerime bildirdi. Çatıda mahsur kalan şahıs, itfaiye ekiplerinin kurtarma operasyonu başlayana dek bağdaş kurarak çatıda kurtarılmayı bekledi. Korkmaz, polis ekiplerinin neden çatıya çıktın sorusuna ‘Bende anlamadım’ diyerek cevap verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çatıda mahsur kalan şahsı, kurtardı. Çevredeki vatandaşlar ise Covid19’u hiçe sayarak kurtarma operasyonunu meraklı gözlerle izledi. Şahsa neden çatıya çıktığının sorulması üzerine vatandaşların kendisini çatıya kitlediğini söylemesi dikkat çekti. Şahıs, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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