Öğrencilerden sağlık çalışanlarına mektup Sivas, Beypınarı Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Korona virüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına mektup yazdı.

Sivas, Beypınarı Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Korona virüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına mektup yazdı.

Merkeze bağlı Beypınarı Köyü İlk ve Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler, Korona virüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarını unutmadı. Öğrenciler, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Ersin Sandal öncülüğünde sağlık çalışanlarına moral ve destek mektubu yazdı. Mektuplar, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Ersin Sandal aracılığıyla Medicana Sivas Hastanesi çalışanlarına ulaştırıldı.

Sandal, Hastane hekimlerinin ve çalışanlarının 3 yıl önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda okullarını ziyaret ettiklerini belirtti. Sandal “ Bu küçük köy okulumuza anasınıfından, 8. sınıfa kadar her bir öğrencimize oyuncaklar armağan edip, kırtasiye yardımında bulunan hastane personeli bizi çok mutlu etmişti. Bugün geldiğimiz noktada ise aynı personelin Covid19 pandemi süresince ne kadar çaba harcadığını, para ile izahı olmayan fedakarlıklar yaptığını tüm Türkiye gördü. Ailelerinden, sevdiklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarına küçük bir teşekkür, bir moral olmak adına öğrencilerimin de katkısı olması gerektiğini düşündüm. Çocuk bayramında bizleri yalnız bırakmayan hastane personeli nezdinde, tüm sağlık çalışanlarımıza birer mektup yazarak onlara güzel dileklerimizi ilettik. Sadece doktor ve hemşire değil, hastane düzeni içerisinde güvenliğinden hijyenine, evrak işlerinden muhasebesine kadar, oldukça riskli ortamda hizmetini aksatmadan ülkemizin bu pandemiden kurtulması için çaba harcayan tüm herkese teşekkür ederim ” dedi.

Okulda eğitim gören 7.sınıf öğrencisi Dilara Durmaz, “Bir kaç yıl önce Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, okulumuza gelip hepimize oyuncak ve kırtasiye malzemeleri hediye etmişlerdi, biz çok mutlu olmuştuk. Okulumuza gelenlerden bazılarını televizyonda gördüm. Bu virüs salgını ile mücadele ettiklerini ve evlerine dahi giremediklerini söylüyorlardı, çok üzüldüm. Öğretmenimiz de böyle bir şey teklif edince mektup yazmak istedim onlara. Bizler için gece gündüz çalıştıkları için çok teşekkür ederim. Umarım her şey çabucak geçer de, bizler de okulumuza döneriz ” dedi.

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray mektupları görünce çok mutlu olduklarını dile getirerek “ 3 yıl önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir köy okulunda öğrencilerle birlikte kutlamak istedik. Adını hem sportif başarılar ile hem de eğitimde gösterdikleri başarılar ile duyduğumuz Beypınarı okuluna gitmeye karar verdik. Okulu ziyaret ettiğimizde çocuklar bizi büyük bir sevinç ve heyecanla kucaklamıştı. Sınıf ortamlarını gördük, birlikte derslerine katıldık ve bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledik. Çocuklarımızın aklında yer etmişiz ki bu dönemde onlarda bize yazdıkları mektuplar ile destek oldular. Mektupları görünce ben ve hekim arkadaşlar çok mutlu olduk. Sağlık çalışanlarına böyle bir dönemde gönüllerinden geçen cümleler ile destek olmaları bizleri fazlası ile duygulandırdı. Onları çok başarılı yerlerde göreceğimizi biliyoruz. Beypınarı Köyü İlk ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederiz” dedi.

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