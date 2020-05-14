Sivasspor’dan Beşiktaş’a geçmiş olsun mesajı

DG Sivasspor Kulübü, Beşiktaş’ta korona virüs testleri sonucu 8 kişinin pozitif çıkmasının ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Beşiktaş'ta dün gerçekleştirilen korona virüs testlerinin ardından bugün yapılan açıklamada 8 kişide korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtilmişti. Bu açıklamanın ardından DG Sivasspor, siyahbeyazlılar için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kırmızıbeyazlılar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Beşiktaş’ın Kovid19 testi pozitif çıkan futbolcuları, teknik heyeti ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş.”
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