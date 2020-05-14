Alıveriş Merkezine denetim, “Maskesiz AVM’ye girilmeyecek’’ Sivas’ta bulunan AVM ‘nin yeniden hizmete açılması ile birlikte vatandaşların sağlığını korumak için AVM’de denetim yapıldı

Sivas’ta bulunan AVM'nin yeniden hizmete açılması ile birlikte vatandaşların sağlığını korumak için AVM’de denetim yapıldı.

Korona virüsü salgını sebebiyle 21 Mart tarihinde ülkede ki tüm AVM'ler kapatılmıştı. Sivas’ta İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından oluşturulan Komisyon kararı ile Sivas'ta bulunan AVM'de yeniden hizmete açıldı. Sivas Belediyesi zabıta ekipleri ile Ticaret İl Müdürü Selim Baş ve denetim personeli Oğuz Karakaya, Halk Sağlığı Müdürlüğü’nde görevli Sağlık Uzmanı Uzm. Dr. Esma Kılıç, İl Özel İdaresi’nden Makine Mühendisi Sosyal Güvenlik Kurumundan Güvenlik Denetmeni ile Sivas Belediyesi’nde görevli inşaat mühendisinden oluşturulan komisyon AVM' yi denetlenerek uyarılarda bulundu. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Pazartesi gününden itibaren açılan AVM’lerle ilgili tedbir kararları alındı. Bu kapsamda, AVM’lerin 11.0019.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecek. AVM’lerde bulunan çalışan, yönetici ve müşteriler maskesiz AVM’ye giremeyecek. AVM giriş çıkışlarında görev yapan güvenlik görevlileri maskeyle birlikte gözlük ya da yüz koruyucu/siperlik kullanacak. AVM’lere girişte herkesin ateş ölçümü yapılacak ve ateşinin 38 dereceden yüksek olduğu tespit edilen kişiler içeri alınmayarak, ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. Kişisel hijyen/temizlik kurallarını sağlamak üzere AVM içerisinde ve iş yerlerinin girişinde el antiseptiği bulundurulacak. AVM girişinde bulunan döner kapılar ile içeride bulunan yürüyen merdivenlerin bantları, kapı kolları, tırabzan ve asansör düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeyler üç saatte bir temizlenerek dezenfekte edilecek. Ortak alanlar başta olmak üzere iş yerlerinin zeminleri günlük olarak su ve deterjanla temizlenecek. Lavabo ve tuvaletlerin temizliğinde dezenfektan kullanılacak. El kurutma makinelerinin kullanımı durdurulacak. Tuvaletlerin ana giriş/çıkış kapılarının elle temas etmeden açılabilmesi için gereken sistem kurulacak.

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