Kaçak yapıya geçit verilmelecek Sivas Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre, kaçak yapıların önüne geçmek için etkin çalışma başlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kaçak yapıya geçit verilmelecek Sivas Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre, kaçak yapıların önüne geçmek için etkin çalışma başlattı

İHA

Sivas Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre, kaçak yapıların önüne geçmek için etkin çalışma başlattı.

Kaçak yapıya geçit verilmelecek Sivas Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre, kaçak yapıların önüne geçmek için etkin çalışma başlattı

Sivas Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre, kaçak yapıların önüne geçmek için etkin çalışma başlattı.
Daha sağlıklı, estetik ve modern bir şehir oluşturmak adına çalışmalar yapan Sivas Belediyesi il genelinde kaçak yapılarla etkin bir şekilde mücadele ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda kaçak yapılarla etkin mücadele içine girdiklerini ifade eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İmar Kanunu hükümlerine göre ruhsatsız yapılar veya ruhsata aykırı inşa edilen binaların tespit edilmesi halinde Belediye encümeni tarafından idari para cezası kesilerek savcılığa suç duyurusunda bulunulmasının ardından 7 gün içerisinde tapu müdürlüğünce söz konusu yapılara şerh konulacağını duyurdu.Bilgin açıklamasının devamında imar barışına değinerek,imar barışının yeni kaçak yapıların oluşmaması adına bir milat olduğu söyledi.Süreci kentte hassasiyet ile takip ettiklerini ifade eden Hilmi Bilgin, “İmar barışının ardından kaçak yapılarla ilgili gerekli tespitlerimizi yapıyoruz. Bu konunun ciddiyetini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu konunun doğru anlaşılması açısından hemşehrilerimizi bilgilendirmek istedim. İmar Kanunu hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsata aykırı yapı yapıldığı tespit edilmesi durumunda yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulduğunu hatırlatmak istiyorum. Devamında ise Encümen tarafından yapı sahibine idari para cezası kesilerek savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor. Özellikle yeni yapılan düzenleme sonucunda ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılarda zabıt tutulduktan sonra 7 gün içerisinde tapu müdürlüğünce söz konusu yapılara şerh konuyor. Bu durumun sonucu olarak da yapının kiralanma ve satışı engellenmiş oluyor. Sigorta firmaları şerhli yapıya herhangi bir sigorta yapmıyor. Yine iş yerlerinde tapu şerhi varsa iş yeri açma ruhsatı alamıyor.” ifadelerini kullandı.
“Ceza kesmek niyetinde değiliz’’
Şehrin modern bir görünüme kavuşması adına vatandaşların inşa ettiği yapılarını, İmar Planına, İmar Kanunu ve yönetmeliklerine uygun şekilde yapılmasını arzu ettiklerini dile getiren Başkan Bilgin “Hiçbir hemşehrimize ceza kesmek yapılarını yıkmak niyetinde değiliz. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın gönderdiği genelge doğrultusunda belediye olarak bizler de üstümüze düşeni yapacağız. Gelecek nesillere kendi evlatlarımıza yaşanabilir bir Sivas bırakmak için herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivasspor'da Hakan Arslan sakatlığından dolayı 8 hafta yok Hakan Arslan, sağ dizindeki menüsküs hasarı nedeniyle ameliyat oldu
YEREL HABERLER Sivasspor'da Hakan Arslan sakatlığından dolayı 8 ...
Sivas'ta, AVM'de koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Sivas'ta, AVM'de koronavirüs denetimi
Alıveriş Merkezine denetim, “Maskesiz AVM’ye girilmeyecek’’ Sivas’ta bulunan AVM ‘nin yeniden hizmete açılması ile birlikte vatandaşların sağlığını korumak için AVM’de denetim yapıldı
YEREL HABERLER Alıveriş Merkezine denetim, “Maskesiz AVM’ye ...
Eren, “Hastalıkta Sağlıkta Eczacınız Yanınızda” Sivas Eczacılar Odası Başkanı Bahadır Eren, eczacıların hastalıkta ve sağlıkta halkın yanında olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Eren, “Hastalıkta Sağlıkta Eczacınız Yanınızda” Sivas ...
Kapı kırılarak içeriye girilen evde, baygın halde bulundu
YEREL HABERLER Kapı kırılarak içeriye girilen evde, baygın halde ...
Vali traktör koltuğuna geçti, patates ve pancar ekti Sivas Valisi Salih Ayhan, traktör koltuğuna geçerek patates ve pancar ekimi gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Vali traktör koltuğuna geçti, patates ve pancar ...
Sivasspor’dan Beşiktaş’a geçmiş olsun mesajı
YEREL HABERLER Sivasspor’dan Beşiktaş’a geçmiş olsun mesajı
Sivas’ta 2019 yılında 8 bin 18 canlı bebek doğdu Sivas’ta canlı doğan bebek sayısı, 2019'da 8 bin 18 olarak kayıtlara geçti
YEREL HABERLER Sivas’ta 2019 yılında 8 bin 18 canlı bebek ...
Türkiye’de Sivas nüfusuna kayıtlı bir milyon 95 bin kişi yaşıyor Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2019 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Türkiye’de Sivas nüfusuna kayıtlı bir milyon 950 bin 281 kişi yaşıyor
YEREL HABERLER Türkiye’de Sivas nüfusuna kayıtlı bir milyon 95 bin ...
Jandarma’nın geldiğini duyunca otomobilini ateşe verdi
YEREL HABERLER Jandarma’nın geldiğini duyunca otomobilini ateşe ...
Gamze, sattığı ineğin parasını kampanyaya bağışladı
YEREL HABERLER Gamze, sattığı ineğin parasını kampanyaya bağışladı
Öğrencilerden sağlık çalışanlarına mektup Sivas, Beypınarı Köyü İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Korona virüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına mektup yazdı.
YEREL HABERLER Öğrencilerden sağlık çalışanlarına mektup Sivas, ...
Kamyonet ile otomobilin çarpışma anı kamerada
YEREL HABERLER Kamyonet ile otomobilin çarpışma anı kamerada
Mahsur kaldığı çatıda bağdaş kurarak kurtarılmayı bekledi, kimse çatıya neden çıktığını anlayamadı
YEREL HABERLER Mahsur kaldığı çatıda bağdaş kurarak kurtarılmayı ...
Kamyonet ile otomobilin çarpışma anı kamerada
YEREL HABERLER Kamyonet ile otomobilin çarpışma anı kamerada
Mahsur kaldığı çatıya niye çıktığını anlatamadı
YEREL HABERLER Mahsur kaldığı çatıya niye çıktığını anlatamadı
Savunma sanayisinin milli gözleri Sivas’ta üretiliyor ASELSAN tarafından Sivas’ta 5 mikron toleransla üretilen milli mercek sistemleri, milli savunmada kullanıldığı gibi 8 ayrı ülkeye de ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Savunma sanayisinin milli gözleri Sivas’ta ...
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu Sivas’ta kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kaza bir kişinin yaralanmasına neden oldu bu anlar güvenlik kameralarına an be an yansıdı
YEREL HABERLER Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu Sivas’ta ...
Otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
Çaptığı yayaya "Abartıyorsun" diyerek tepki gösterdi Sivas’ta iki çocuğunun içinde olduğu bebek arabasıyla yaya geçidinden geçen kadına çarpan kadın sürücü, ‘Abartıyor’ diyerek yaralı kadına tepki gösterdi
YEREL HABERLER Çaptığı yayaya "Abartıyorsun" diyerek tepki ...
Validen çocuklara sürpriz Sivas Valisi Salih Ayhan uzun bir süre sonra sokağa çıkan çocuklara sürpriz yaparak horoz şekeri ikram etti
YEREL HABERLER Validen çocuklara sürpriz Sivas Valisi Salih Ayhan ...
Babasıyla birlikte koronavirüsü yenen Ömer'in park sevinci
YEREL HABERLER Babasıyla birlikte koronavirüsü yenen Ömer'in park ...
Babasıyla birlikte koronavirüsü yenen Ömer'in park sevinci
YEREL HABERLER Babasıyla birlikte koronavirüsü yenen Ömer'in park ...
Sivas'ta sokağa çıkan çocuklara horoz şekeri ve maske
YEREL HABERLER Sivas'ta sokağa çıkan çocuklara horoz şekeri ve maske

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X