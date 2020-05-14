Sivasspor’dan Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun mesajı

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DG Sivasspor Kulübü, korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kırmızıbeyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Korona virüs testi pozitif çıkan #Beşiktaş Başkan Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına en kısa zamanda kavuşmasını diliyoruz. Geçmiş olsun Beşiktaş” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.