Vakıflar yüzlerce ihtiyaç sahibine destek oldu Vakıflar Sivas Bölge Müdürü Cemal Karaca, yüzlerce ihtiyaç sahibine destek olduklarını belirtti

Vakıflar Haftası dolayısı ile bir basın açıklaması düzenleyen Vakıflar Sivas Bölge Müdürü Cemal Karaca, her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce ihtiyaç sahibinin yanında olduklarını belirtti.

Karaca basın açıklamasını restorasyonu tamamlanan tarihi Gökmedrese’de gerçekleştirdi. Faaliyetlerinin yıl boyu devam ettiğini belirten Karaca, “Ramazan ayı münasebetiyle erzak yardımlarımız oldu. Yıl içerisinde ise 318 aileye gıda yardımı, 133 aileye muhtaç aylığı ve 438 öğrenciye burs imkanı sağladık. Gerek proje çalışması gerekse inşası ve restorasyonu devam eden eserlerimiz bulunmaktadır. 8 eserimizin restorasyon çalışması ve 10 eserimizin proje çalışması devam etmekte olup 11 eserimizin onarım çalışmaları devam etmektedir. Tamamlanan eserlerimizin açılışını yıl içerisinde yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Karaca ayrıca Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’un 1117 Mayıs Vakıflar Haftası münasebetiyle yayınladığı mesajını okudu.

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