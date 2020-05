17 bin saat ders görecekler ÇEDAŞ, bu yıl çalışanlarına 17 bin saat İSG eğitimi verecek

Elektrik dağıtım hizmeti gibi zorlu ve uzmanlık isteyen bir alanda faaliyetlerini sürdüren ÇEDAŞ, 2020 yılında çalışanlarına 17 bin saat İSG eğitimi verecek. Kovid19 salgınına karşı çalışanlarını korumak için her türlü tedbiri alan şirket, düzenli olarak bilgilendirme de yapıyor.

Kesintisiz enerjinin öneminin giderek anlaşıldığı bugünlerde, elektrik dağıtım hizmeti şirketleri büyük bir özveri ile faaliyetlerini sürdürürken en büyük gücünü çalışanlardan alan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) için iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri en büyük öncelikleri arasında yer alıyor. Bu yıl bin 67 çalışanına 17 bin 72 saat İSG eğitimi verecek. Ayrıca eğitimleri arasında Covid19 gibi salgın hastalık durumlarında yapılması gerekenler ve alınacak önlemler de yer alıyor.

Her bir çalışana en az 16 saat eğitim

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 1 milyondan fazla abonesi bulunan firma, çalışanlarının tamamını yılda en az 16 saat iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitime tabi tutuyor. Temel iş güvenliği, iş güvenliği ve çalışma mevzuatı, sağlık gibi konuları içeren zorunlu eğitimlerle personelini destekliyor. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında da iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri bulunan firma, ilk ve orta dereceli okullarda, teknik meslek liseleri elektrik bölümleri ve üniversitelerde iş güvenliği uygulamalarına yönelik eğitim programları ve konferanslar da düzenliyor.

Tek tek sınavdan geçiyorlar

Elektrik dağıtımının çok tehlikeli iş kolu sınıfında yer aldığını anımsatan ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, “Şirket olarak sıfır iş kazası hedefi ile yol almakta, bunun için de çalışanlarımıza düzenli olarak eğitimler vermekteyiz. Teorik olarak verilen zorunlu iş güvenliği eğitimlerini, sahaya yönelik teknik eğitimlerle destekliyoruz. Özellikle yüksekte çalışma gibi sahada yüksek risk faktörü taşıyan alanlarda uyulması gereken iş güvenliği kurallarını uygulamalı olarak gösteriyor ve eğitim sonrasında sınav yapıyoruz. Bu sınavda geçerli not almayan sahaya çıkamıyor” dedi.

“Covit19’a karşı ön hazırlığımız vardı”

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Covid19 salgınına karşı ÇEDAŞ çalışanlarını korumak için tüm önlemleri aldıklarını da ifade eden Kıvılcım şunları söyledi:

“Covid19 pandemisi ile ilgili henüz ülkemizde vaka görülmemişken yapılan iş güvenliği kurul toplantılarında hastalık ile ilgili geniş kapsamlı bilgiler, hastalıktan korunma yöntemleri ve risk gruplarının neler olduğu konusunda iş yeri hekimlerimiz tarafından bilgilendirme yapıldı. Saha çalışanlarımız, her hafta düzenli olarak yapılan iş başı eğitimlerinde hastalık konusu hakkında detaylı bilgilendirildi. Ayrıca tüm çalışanlarımıza iç iletişim kanalları ile bilgilendirme yapıldı ve maske, eldiven, dezenfektan verildi.”

