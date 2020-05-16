Sivasspor’da testler negatif çıktı

Sivasspor’da futbolcular ve teknik heyete yapılan korona virüs testlerinin tamamı negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personelimize yapılan Kovid19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır” ifadeleri kullanıldı.

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