3 bin 500 yıllık Hitit Barajı Sivas’ın Altınyayla ilçesinde 2 bin rakımlı tepede bulunan 3 bin 500 yıllık Hitit Barajı, aradan geçen çağlara rağmen su tutmaya devam ediyor

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde 2 bin yüz rakımlı tepede bulunan 3 bin 500 yıllık Hitit Barajı, aradan geçen çağlara rağmen su tutmaya devam ediyor.

Sivas’ın Altınyayla ilçesi Başören köyü Akkuzulu mezrasında bulunan ve Kuşaklı ören yeri önemli Hitit kentlerinden biri olan Sarissa antik kenti kadar dünyada ilk olduğu söylenen 3 bin 500 yıllık barajı, dikkat çekiyor. “Kral Havuzu” olarak da adlandırılan antik baraj yer aldığı 2 bin 100 rakımlı tepede aradan geçen çağlara rağmen su tutmaya devam ediyor. Antik barajın 3 bin 500 yıl önce ilk yazılı anlaşmanın yapıldığı tarihi Hitit kentinin su ihtiyacının karşılanması için inşa edildiği düşünülüyor. Barajın Hitit kralları tarafından havuz olarak da kullanıldığı rivayet ediliyor.

Sarissa antik kentinin, Hititlerin Çorum’daki Hattuşaş’tan sonra ikinci büyük şehri olduğu biliniyor. İlk yazılı barış anlaşmasının yapıldığı yer olarak da bilinen Sarissa’da ilk kazı çalışmaları 1992 yılında Almanya’nın Marburg Üniveristesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Andreas Müler Karpa Başkanlığında başlatıldı. Yaklaşık 11 yıl süren kazı çalışmalarında Sivas müzesinde sergilenen İkiz Boğa Ryhton heykeli gibi tarihe ışık tutan birçok kalıntı bulundu. Öte yandan Kuşaklı höyüğünün güneyinde yaklaşık 2 bin 100 rakımlı Kulmaç Dağları’nda bulunan ’Kral Havuzu’ olarak bilinen Hitit barajı ve açık hava tapınağı yer alıyor. Kuşaklı höyüğünün içme suyunun karşılandığı ve dinsel ayinlerin yapıldığı bir alan olarak bilinen Hitit Barajı’nda günümüzde kurbağa sesleri yankılanıyor.

Köy sakinlerinden Hüseyin Boran, tarihi barajın 2 bin rakımda olduğunu belirterek, "Burası Hititlilerin Barajı olarak biliniyor. Supisattı Barajı olarak. 2 bin rakımda bulunuyor. Kral Hattuşaş’tan buraya geldiği zaman direkmen oraya çıkıyor. Orada tapınıyor. Orası yazlıkmış, orada tapınağı da var. Oralar kazılmadı. Haliyle zamanla baraj 6.5 metre dolmuş. Oranın suyunu Sarissa’ya taşıyorlarmış" dedi.

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