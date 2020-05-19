Sivas'ta 19 Mayıs'a sosyal mesafeli kutlama

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<br>Mert Taha VAROL/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. <br>19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile kurum görevlileri ve bazı sporcular, anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. Katılımcıların, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyacak şekilde düzen aldıkları görüldü.DHA-Genel Türkiye-Sivas Mert Taha VAROL<br>2020-05-19 13:28:44<br>

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