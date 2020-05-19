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Sivas'ta, 'Vefa' ekiplerinden 5 bin Türk bayrağı dağıtımı

DHA

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yardım kolisi dağıttıkları kişilere Türk bayrağı hediye etti. Kent merkezinde 5 bin bayrak dağıtıldığı belirtildi.  Dağıtım merkezinde araçlarını Türk bayraklarıyla süsleyen Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, daha sonra konvoy eşliğinde yardımları dağıtacakları mahallelere yönlendirildi. İhtiyaç sahibi kişilerin kapılarını çalan ekipler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Kadir Gecesi'ni kutladı. Görevliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve...

Sivas'ta, 'Vefa' ekiplerinden 5 bin Türk bayrağı dağıtımı

<br>Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yardım kolisi dağıttıkları kişilere Türk bayrağı hediye etti. Kent merkezinde 5 bin bayrak dağıtıldığı belirtildi. <br>Dağıtım merkezinde araçlarını Türk bayraklarıyla süsleyen Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, daha sonra konvoy eşliğinde yardımları dağıtacakları mahallelere yönlendirildi. İhtiyaç sahibi kişilerin kapılarını çalan ekipler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Kadir Gecesi'ni kutladı. Görevliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sivas Valisi Salih Ayhan'ın selamını ilettikleri kişilere, evlerine asmaları için önce Türk bayrağı verdi. Ekipler, daha sonra yardım kolilerini teslim etti. Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kent merkezinde 5 bin bayrak dağıtıldı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT<br>2020-05-19 13:43:28<br>

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