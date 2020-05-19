Sivas'ta sporcular 19 Mayıs'ı evde kutladı

<br>Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, wushu sporcuları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı evlerinde çektikleri videoyla kutladı. <br>Sivas Valiliği'nce hazırlanan ve "Ülkemizi ve şehrimizi ulusal, uluslararası birçok müsabakada başarıyla temsil eden Sivas'ın gururu, geleceğin umudu gençlerimiz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun" ifadeleriyle sosyal medyada paylaşılan videoda, sporcuların evlerinde spor yaptığı görüntüleri yer aldı. Videoda wushuda Balkan ve Türkiye şampiyonlukları bulunan sporcular, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" mesajı verdi. Sosyal medyada paylaşılan video ilgi gördü.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT<br>2020-05-19 18:25:32<br>

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