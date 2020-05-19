Sivas'ta, karantina yurdunda '19 Mayıs' coşkusu

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<br>Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında ABD'nin Miami kentinden getirilerek karantina sürecini geçirecekleri yurtlara yerleştirilen Türk vatandaşları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı saat 19.19'da İstiklal Marşı okuyarak kutladı.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında Miami'den getirilerek Sivas'ta Binali Yıldırım Yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdunda karantinaya alınan 289'u yetişkin, 16'sı bebek 305 Türk vatandaşı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı heyecanı yaşadı. Saat 19.19'da ellerindeki Türk bayrakları ile yurdun pencerelerine çıkan vatandaşlar, İstiklal Marşı okudu. Yurt görevlileri de bina bahçesinde dev Türk bayrağı açtı. Kurulan ses sistemi aracılığıyla ise kahramanlık türküleri dinletildi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT<br>2020-05-19 20:31:09<br>

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