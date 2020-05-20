Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)

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<br>ŞÜPHELİ YAKALANDI<br>Sivas'ta Paşabahçe Mesire Alanı'nda tartıştığı husumetlilerine tabancayla ateş açarak Ferhat Şahin'in ölümüne, Uğur A.'nın ise yaralanmasına neden olan C.Ö., polisin araştırmaları sonucu yakalandı. Olaydan 2 saat sonra yakalanan C.Ö., Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI<br>2020-05-20 00:00:56<br>

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