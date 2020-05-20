Sivas İstanbul’a göçtü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçtiğimiz yıl içerisinde Sivas’tan 36 bin 430 kişi çeşitli nedenlerle göç etti. Sivaslıların en çok göç ettiği illerin başında 12 bin 15 kişi ile İstanbul geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları"na göre nüfusu 638 bin 956 kişi olarak açıklanan Sivas’tan geçtiğimiz yıl içerisinde diğer illere 36 bin 430 kişi göç etti.

Sivaslıların en fazla göç ettiği şehirlerin başında 12 bin 15 kişi ile İstanbul geldi. Mega kenti 3 bin 964 kişi ile Kayseri, 3 bin 375 kişi ile Ankara, bin 409 kişi ile İzmir, bin 173 kişi ile Tokat izledi.

Sivas’ın 2019 yılında diğer illerden aldığı göç sayısı ise 23 bin 572 kişi olarak açıklandı. Sivas’ın en fazla göç aldığı şehir 5 bin 731 kişi ile İstanbul oldu. Bu ili 2 bin 24 kişi ile Kayseri, bin 936 kişi ile Ankara, bin 71 kişi ile Tokat, 861 kişi ile de İzmir takip etti.

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