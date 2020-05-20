Sivas, süt üretiminde 10’uncu sırada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sivas’ta 2019 yılında 476 bin 226 ton süt üretildi. Sivas, bu üretim miktarıyla Türkiye’de en fazla süt üretilen 10’uncu il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin süt üretimi verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Verilere göre Türkiye’de geçtiğimiz yıl içerisinde 22 milyon 960 bin 379 ton süt üretildi. Sivas, 2019 yılında en fazla süt üretilen 10’uncu il olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de geçen yıl süt üretiminde bir milyon 388 bin 100 ton ile Konya ilk sırada yer aldı. Konya’yı bir milyon 186 bin 710 ton ile İzmir, 970 bin 803 ton ile Erzurum, 783 bin 363 ton ile Diyarbakır, 724 bin 489 ton ile Balıkesir, 592 bin 154 ton ile Kars, 566 bin 298 ton ile Aydın, 548 bin 886 ton ile Afyonkarahisar, 478 bin 344 ton ile Aksaray, 476 bin 226 ton ile de Sivas izledi.

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