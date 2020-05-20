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Sivas'a dönen Skuletic, karantinaya girdi

İHA

Özel izinle Danilovgrad'a giden ve bir süredir ülkesinde bulunan Sivasspor'un 29 yaşındaki futbolcusu Petar Skuletic, dün akşam Türkiye'ye döndü. Skuletic'in 14 gün evde karantinaya girdiği öğrenildi.

Sivas'a dönen Skuletic, karantinaya girdi

Özel izinle Danilovgrad'a giden ve bir süredir ülkesinde bulunan Sivasspor’un 29 yaşındaki futbolcusu Petar Skuletic, dün akşam Türkiye’ye döndü. Skuletic'in 14 gün evde karantinaya girdiği öğrenildi.
DG Sivasspor forma giyen ve özel izinle Danilovgrad'a giden Sırp futbolcu Petar Skuletic, Türkiye’ye döndü ve korona virüs önlemleri kapsamında 14 günlük karantina sürecine girdi. Alınan bilgiye göre karantina süresinin sonunda Skuletic’e korona virüs testi yapılacak ve sonuca göre takımla beraber idmanlara başlayacak.
Diğer yandan 29 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon Sivasspor'da 2 maça çıktı. 53 dakika sahada kalan Skuletic, 1 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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