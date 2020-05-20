Sivas'taki cinayetin şüphelisi adliyede (2)

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<br>TUTUKLANDI<br>Sivas'ta, husumetli olduğu Ferhat Şahin'i tabancayla vurarak, öldüren ve yanındaki Uğur A.'yı ise yaralayan Çağdaş Özata, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI<br>2020-05-20 17:52:03<br>

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