Sivasspor'da idmanlar devam ediyor

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Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada DG Sivasspor'da futbolcular, belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde gruplar halinde çalışmaya devam ediyor.

Akşam antrenmanında yer alan futbolcular, topla birlikte yapılan çalışmaların ardından, top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştirdi. Antrenman kanat organizasyonları ve şut idmanıyla sona erdi.

Kırmızıbeyazlı takım yarın saat 10.30 ve 17.30'da 2 grup halinde çalışmalarını sürdürecek.

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