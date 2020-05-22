Sivas'ta, karantinada tutulanlar memleketlerine uğurlandı

<br>Hüsnü Ümit AVCIUğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)ABD'nin Miami kentinden getirilerek, karantinaya alınan 305 vatandaştan bir kısmı, bu sabah evlerine gönderildi.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışındaki vatandaşların tahliyesi kapsamında, ABD'nin Miami kentinden, 289'u yetişkin, 16'sı bebek 305 kişi 18 Mayıs Pazartesi günü Sivas'a getirildi. Vatandaşlar sağlık kontrolünün ardından karantina süreci için Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'ndeki Gençlik Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. <br>Sağlık Bakanlığı'nın karantina süreçlerinin evde geçirileceğini açıklamasıyla da 5 gündür yurtta olan vatandaşlardan bir kısmı, bu sabah evlerine uğurlandı. Yurt bahçesine fidan diken vatandaşlar, otobüsler ile memleketlerine doğru yola çıktı. Vatandaşların, karantina sürelerini evlerinde, aile hekimlerinin kontrolünde geçireceği bildirildi. Yapılan testlerde koronavirüse rastlanan 9 kişinin ise tedaviye alındığı öğrenildi.<br>'BURADA ÇOK RAHATTIK'<br>Yanındaki köpeği 'Zeus' ile birlikte eve gitmek için yola çıkan Funda Buga "Burada çok rahattık. Keşke biraz daha kalsaydık. Zeus'la çok güzel ilgilendiler. İnanılmaz bir şefkat gördü. Şimdi İstanbul'a gidiyoruz. Zeus burada günlerini oynayarak geçirdi. O hayatından çok memnundu" dedi. <br>Cengiz Baloğlu da, "Burada çok misafirperver şekilde ağırlandık. Tüm Sivas halkına ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. 9 aylık bir ABD maceramız vardı. Görevli olarak gitmiştik. Şimdi memleketimize dönüyoruz ve mutluyuz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT<br>2020-05-22 09:39:38<br>

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