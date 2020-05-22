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Mezarlıklara bayram öncesi erken ziyaret Sivas’ta Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar mezarlık ziyaretini erken yaptı

İHA

Mezarlıklara bayram öncesi erken ziyaret Sivas’ta Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar mezarlık ziyaretini erken yaptı

Sivas’ta korona virüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı'n da sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından vatandaşlar mezarlık ziyaretini erken yaptı.
Covid19 önlemleri kapsamında arife günü ve Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 4 gün sürecek kısıtlama öncesi Sivas kent merkezinde birçok vatandaş arife günü ve bayramda dışarı çıkamayacak olmaları nedeniyle mezarlık ziyaretlerini erken gerçekleştirdi. Korona virüs nedeniyle ilk kez sokağa çıkma kısıtlamanın yaşandığı kentte Yukarı Tekke Mezarlığı’nda vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua ve Kuranı Kerim okudu.
Vatandaşlar arife günü ve bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının olacak olmasından dolayı mezarlıkları erken ziyaret ettiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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