Gemerek'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

<br>Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, sürücülere de zor anlar yaşattı.<br>Öğle, saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak ilçe merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede TOKİ alt geçit, Tuğsan Caddesi, Hanife Demirkol Caddesi ve Hükümet Caddesi'nde oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Gemerek ilçe merkezinden geçen Büyük Dere'de de yağış nedeniyle su seviyesi yükseldi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Mehmet BOZDUMAN<br>2020-05-22 22:25:19<br>
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