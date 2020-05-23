Sivas’ta Mayıs karı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Sivas’ta bir günde 20 ila 25 derece düşen hava sıcaklığı yüksek kesimlerde kar yağışına neden oldu.

Sivas’ta geçtiğimiz gün hızla azalan hava sıcaklığı gece yarısından sonra yüksek kesimlerde sıfır dereceye kadar düştü. Bir gündür yer yer etkili olan yağmur Koyulhisar ilçesinde yerini kar yağışını bıraktı. İlçe halkı güne kar sürprizi ile uyandı. Bahar’ın etkisi yeşeren doğa beyaz örtü ile kaplandı.

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