Sivas için zirai don uyarısı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sivas ve çevresi için zirai do uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda 24 Mayıs ile 25 Mayıs tarihleri arasında, özellikle yüksek kesimlerde yer yer hafif zirai don beklenildiği belirtildi. Yapılan uyarıda zirai faaliyetlerle uğraşanların gelişebilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri almaları tavsiyesinde bulunuldu.

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