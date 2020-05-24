Sivasspor’dan bayram mesajı

Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcular, çektikleri video ile camialarının ve Türkiye’nin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Demir Grup Sivasspor'un resmi sosyal medya hesaplarında yayımlanan videoda teknik direktör Rıza Çalımbay, "Bütün halkımızın bayramını kutluyorum. Gerçekten bizim istediğimiz gibi bir bayram olmayacak ama buna katlanmamız gerekiyor. Bu bayramı da görüntülü konuşarak kutlamamız gerekiyor. Büyüklerimizin ellerinden öpmemiz gerekiyor. Ziyaretler maalesef olmayacak. Buna da üzülüyoruz. Şu ana kadar mükemmel gidişatımız var. Bayramda gitmeyeceğiz ama 'geçmiş bayramınız mübarek olsun' ziyareti de olmamalı. Şunu güzel bir şekilde geçirelim. Gerçekten iyi bir gidişatımız var. İyi bir şekilde bitirelim. Herkesin bayramı mübarek olsun" dedi.

Çalımbay’dan sonra Sivasspor’da Kaptan Ziya Erdal, Mert Hakan Yandaş, Muammer Yıldırım, Fatih Aksoy, Emre Kılınç, Cem Özdemir, Ali Şaşal Vural, Barış Yardımcı, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yasin Öztekin, Erdoğan Yeşilyurt ve Hakan Arslan da Ramazan Bayramı için duygularını paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.