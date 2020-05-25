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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zurna ile canlı yayın yaptı, istekleri çaldı

DHA

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) SİVAS'ın Gürün ilçesinde yaşayan Zekeriya Yılmaz (43), sosyal medya hesabından zurnasıyla canlı yayın yaparak, kendisinden istenen şarkıları çaldı. Gürün'de Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) çalışan ve amatör olarak zurna çalan Zekeriya Yılmaz, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük kısıtlama nedeniyle evde kalanların sıkılmasını önlemek için zurnasıyla yayın yaptı. Sosyal medya hesabından canlı yayın açan Yılmaz, izleyicilerin kendisine gönderdiği yorumlardan istek şarkıları sırayla çaldı. Kendisine gelen sorulara da cevap veren Yılmaz'ın yayınını yüzlerce...

Zurna ile canlı yayın yaptı, istekleri çaldı

<br>Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) SİVAS'ın Gürün ilçesinde yaşayan Zekeriya Yılmaz (43), sosyal medya hesabından zurnasıyla canlı yayın yaparak, kendisinden istenen şarkıları çaldı.<br>Gürün'de Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) çalışan ve amatör olarak zurna çalan Zekeriya Yılmaz, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük kısıtlama nedeniyle evde kalanların sıkılmasını önlemek için zurnasıyla yayın yaptı. Sosyal medya hesabından canlı yayın açan Yılmaz, izleyicilerin kendisine gönderdiği yorumlardan istek şarkıları sırayla çaldı. Kendisine gelen sorulara da cevap veren Yılmaz'ın yayınını yüzlerce kişi, ilgiyle takip etti. Zekeriya Yılmaz, şarkıları zurnasıyla çalarak, yayını izleyenlere neşeli anlar yaşattı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN<br>2020-05-25 16:22:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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