Zurna ile canlı yayın yaptı, istekleri çaldı

<br>Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) SİVAS'ın Gürün ilçesinde yaşayan Zekeriya Yılmaz (43), sosyal medya hesabından zurnasıyla canlı yayın yaparak, kendisinden istenen şarkıları çaldı.<br>Gürün'de Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) çalışan ve amatör olarak zurna çalan Zekeriya Yılmaz, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük kısıtlama nedeniyle evde kalanların sıkılmasını önlemek için zurnasıyla yayın yaptı. Sosyal medya hesabından canlı yayın açan Yılmaz, izleyicilerin kendisine gönderdiği yorumlardan istek şarkıları sırayla çaldı. Kendisine gelen sorulara da cevap veren Yılmaz'ın yayınını yüzlerce kişi, ilgiyle takip etti. Zekeriya Yılmaz, şarkıları zurnasıyla çalarak, yayını izleyenlere neşeli anlar yaşattı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN<br>2020-05-25 16:22:23<br>

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