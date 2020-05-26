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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta 'Vefa' ekipleri bayramda da gönüllere dokundu

DHA

Sivas'ta 'Vefa' ekipleri bayramda da gönüllere dokundu

<br>Uğur YİĞİTRahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta pandemi süresince 13 bin 75 aileye gıda kolisi ulaştıran Vefa Sosyal Destek ekipleri, Ramazan Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Bayramda gıda kolisi yardımına devam eden ekipler, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.<br>65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından valilikler bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları, Ramazan Bayramı'nda da mesailerine devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların bayramda da yüzünü güldüren ekipler gıda kolisi yardımı yapıyor. Bayram nedeniyle ziyaret ettikleri evlerde çocuklara da çeşitli hediyeler veren ekipler, bayram da gönüllere dokundu. Ekipler, pandemi süresince 13 bin 75 aileye gıda kolisi ulaştırdı. Ziyaret edilen evlere hijyen paketi de verildi.<br>Çalışmalar hakkında bilgi veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İnceleme Görevlisi Hüseyin Şişeci, "Vefa ekibi olarak pandemi süresince yoğun bir çalışma içerisindeydik. Sokağa çıkma yasağı ilimizde ilk defa uygulandı. Bu sokağa çıkma yasağında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştık. Yoğunlukla ekmek talebi, süt talebi, ilaç talebi, doğa hayvanları için yem talebi gibi bir takım talepleri yerine getirdik. 13 bin 75 aileye pandemi süresince gıda dağıtımı yaptık. Gıda paketlerini 221 yerleşim yerine ulaştırdık.18 ayrı aracımız çalıştı. Yaklaşık 40 bin kilometre yol kat ettik. Bayram sevinci paylaşılarak çoğalıyor. Biz mesai gözeten bir müessese değiliz. Bizim için 24 saat çalışma esası var. İhtiyaç duyulduğun her an her şeye hazırız" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİTRahmi MEYVECİ<br>2020-05-26 16:18:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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