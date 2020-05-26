Sitenin bahçesinden kaynak suyu çıktı, değerlendirilmesini istediler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sitenin bahçesinden kaynak suyu çıktı, değerlendirilmesini istediler

DHA

Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, sitenin bahçesinden kaynak suyu çıktı. Site sakinleri bodruma sızan suyu dalgıç pompa yöntemi ile tahliye ederken, incelenip değerlendirilmesini istedi.  Kentte Ahmet Turan Gazi Mahallesi´nde bulunan sitenin bahçesinde geçen yıl su çıkmaya başladı. Daha sonra ekipler tarafından yapılan çalışmada site yakınlarında belirlenen bir arızanın giderilmesi sonucu su kendiliğinden kesildi. Bir süre sonra site bahçesinden aynı su yeniden çıkmaya başladı. Site sakinleri kendi imkanları ile kuyu açtırdı. 6 ay boyunca dalgıç pompa ile suyun tahliyesi...

Sitenin bahçesinden kaynak suyu çıktı, değerlendirilmesini istediler

<br>Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, sitenin bahçesinden kaynak suyu çıktı. Site sakinleri bodruma sızan suyu dalgıç pompa yöntemi ile tahliye ederken, incelenip değerlendirilmesini istedi. <br>Kentte Ahmet Turan Gazi Mahallesi´nde bulunan sitenin bahçesinde geçen yıl su çıkmaya başladı. Daha sonra ekipler tarafından yapılan çalışmada site yakınlarında belirlenen bir arızanın giderilmesi sonucu su kendiliğinden kesildi. Bir süre sonra site bahçesinden aynı su yeniden çıkmaya başladı. Site sakinleri kendi imkanları ile kuyu açtırdı. 6 ay boyunca dalgıç pompa ile suyun tahliyesi sağlandı. Su ayrıca çevrede bulunan apartmanların bodrum katlarına da zarar verdi. İhbar üzerine belediye ekipleri çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde kaynak suyu olduğu tespit edildi. Binanın bodrumuna dolan su 24 saat boyunca pompa ile tahliye edilmeye başlandı. Suyun boşuna aktığını söyleyen mahalle sakinleri çalışma yapılmasını istedi. <br>'24 SAAT KESİNTİSİZ AKIYOR'<br>Mahalle sakinlerinden İlhan Doğan (50), suyun sürekli aktığını belirterek, "Ekipler buradan numuneler aldı. Kaynak suyu olduğunu söylediler. Suyu tahliye etmek zorundayız. Tahliye etmediğimiz zaman bodrumlarımıza su doluyor. Bu şekilde 24 saat kesintisiz akıyor. Kuyu suyu ise bunun bir çaresinin bulunmasını istiyoruz. Su yollara kadar gidiyor. Atık yerimiz yok. Evlerimiz maalesef sudan ve nemden kurtaramıyoruz. Bunun çaresine bakılmasını istiyoruz" dedi. <br>Muhittin Ataş ise, "Binamızın zemin katına su doluyor. Biz geçen sene kendi imkanlarımızla bu kuyuyu kazdırdık. Ama daha sonra bina yakınında bir arızanın giderilmesi sonucu su kendi kendine kesildi. Fakat bu sene yine aynı sorunu yaşıyoruz. Ekipler numune aldı ve suyun kaynak suyu olduğu belirlendi. Gördüğünüz gibi su devamlı akıyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL<br>2020-05-26 17:55:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balkondan açtığı müzikle komşularını eğlendirdi
YEREL HABERLER Balkondan açtığı müzikle komşularını eğlendirdi
Sivas'ta 'Vefa' ekipleri bayramda da gönüllere dokundu
YEREL HABERLER Sivas'ta 'Vefa' ekipleri bayramda da gönüllere ...
Hayvan dışkısına saplanan inek kurtarıldı
YEREL HABERLER Hayvan dışkısına saplanan inek kurtarıldı
'Tarlam' dediği ormanlık arazi elinden alınınca ağladı
YEREL HABERLER 'Tarlam' dediği ormanlık arazi elinden alınınca ...
Sivasspor yoğun tempoda çalışıyor
YEREL HABERLER Sivasspor yoğun tempoda çalışıyor
Sivas'ta park halindeki kamyonet yandı
YEREL HABERLER Sivas'ta park halindeki kamyonet yandı
Park halindeki pikap alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki pikap alev alev yandı
Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü, testler negatif çıktı
YEREL HABERLER Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü, testler negatif ...
Sivasspor’da 2. testler de negatif çıktı
YEREL HABERLER Sivasspor’da 2. testler de negatif çıktı
Sivas'ta rekor soğuk Meteorolojik verilere göre Sivas kent merkezinde 25 Mayıs'ta bugüne kadar en düşük hava sıcaklığı 3 derece olarak ölçüldü
YEREL HABERLER Sivas'ta rekor soğuk Meteorolojik verilere göre Sivas ...
Yiğidolar’da neşeli idman
YEREL HABERLER Yiğidolar’da neşeli idman
Vali Ayhan, pide ustası oldu Yaşlı ziyaretinden dönen Sivas Valisi Salih Ayhan, açık gördüğü nöbetçi fırına girerek ocağın başına geçti, küreği eline alan vali Sivas pidesi pişirdi
YEREL HABERLER Vali Ayhan, pide ustası oldu Yaşlı ziyaretinden dönen ...
Yaylada kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Yaylada kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlar ...
Yaz ayına sayılı günler kala karla mücadele Sivas’ın Akıncılar ilçesinde yaz ayına sayılı günler kala yağan kar nedeni ile yaylada mahsur kalan çoban ve hayvanları kurtarıldı
YEREL HABERLER Yaz ayına sayılı günler kala karla mücadele Sivas’ın ...
Satışa çıkardığı aracını, canlı yayınla tanıtıyor
YEREL HABERLER Satışa çıkardığı aracını, canlı yayınla tanıtıyor
Sulama kanalından kurt yavruları çıktı
YEREL HABERLER Sulama kanalından kurt yavruları çıktı
Zurna ile canlı yayın yaptı, istekleri çaldı
YEREL HABERLER Zurna ile canlı yayın yaptı, istekleri çaldı
Kısıtlama nedeni ile boşalan köyde 'vaşak' görüntülendi
YEREL HABERLER Kısıtlama nedeni ile boşalan köyde 'vaşak' ...
Demir Grup Sivasspor'a ikinci koronavirüs testi yapıldı
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor'a ikinci koronavirüs testi ...
Sivasspor’a 2. kez virüs testi yapıldı
YEREL HABERLER Sivasspor’a 2. kez virüs testi yapıldı
Nadir görülen vahşi vaşak yerleşim yerine indi Doğada nadir görülen bir vaşak, korona virüs nedeniyle boş kalan köye inip köy meydanında gezinirken görüntülendi
YEREL HABERLER Nadir görülen vahşi vaşak yerleşim yerine indi Doğada ...
Sulama kanalından çıkan kurt yavruları şaşkınlık yaşattı Sivas'ın Divriği ilçesinde 30 santimetre çapındaki su kanalı içerisinden çıkan 10 kurt yavrusu iş makinesi operatörüne ve köylülere şaşkınlık yaşattı
YEREL HABERLER Sulama kanalından çıkan kurt yavruları şaşkınlık ...
Bayramda Kangal köpeklerini yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Bayramda Kangal köpeklerini yalnız bırakmadı
Polisten kaçan alkollü sürücü, 7 bin 500 TL ceza yedi
YEREL HABERLER Polisten kaçan alkollü sürücü, 7 bin 500 TL ceza yedi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X