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Ankara ile Sivas arasını 2 saate indirecek dev proje hız kesmiyor Ankara Sivas arasında Yüksek Hızlı Tren seferlerinin yıl sonunda başlaması hedefleniyor

İHA

Ankara ile Sivas arasında ki ulaşım süresini 2 saate indirecek olan Yüksek Hızlı Tren projesinde yıl sonunda seferler başlayacak.

Ankara ile Sivas arasını 2 saate indirecek dev proje hız kesmiyor Ankara Sivas arasında Yüksek Hızlı Tren seferlerinin yıl sonunda başlaması hedefleniyor

Ankara ile Sivas arasında ki ulaşım süresini 2 saate indirecek olan Yüksek Hızlı Tren projesinde yıl sonunda seferler başlayacak.
Sivas Valisi Salih Ayhan tüm dünyayı etkisi altıdan alan korona virüs salgınına rağmen çalışmaları hız kesmeden devam eden AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren hattı projesinde incelemelerde bulundu. Proje kapsamında çalışmaların sürdüğü bin 400 metre uzunluğundaki Eşmebaşı tünelini gezdi. Ayhan ve beraberindekiler, Ramazan bayramında dahi işlerini bırakmayarak çalışan işçilere teşekkür edip, alkış tuttu.
Yıl sonunda seferler başlayacak
Sivas Valisi Salih Ayhan, AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren projesinde yıl sonunda seferlerin başlamasının hedeflendiğini hatırlatıp, “AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren hattının en önemli noktalarından birisi olan Eşmebaşı tünelindeyiz. Bu tünel Sivas ve Yerköy arasında alt yapı çalışması henüz tamamlanmayan tek yer. Bu gecikme Mart ayında tünelde yaşanan bir heyelandan kaynaklandı. Hem çalışmaları yerinde incelemek hem de bayramda dahi çalışan arkadaşları alkışlamak için buradayız. Hummalı bir şekilde çalışmalarımız sürüyor. Corona virüs tedbirleri nedeniyle biraz yavaşlama olsa da heyecan ve motivasyonumuzda hiçbir eksilme olmadı. İnşallah yıl sonunda tren seferleri başlamış olacak” dedi.
Eşmebaşı’nda tarih yazılıyor
Vali Ayhan, Eşmebaşı tüneli inşaatında adeta tarih yazıldığını belirtip, heyelanlı bölgenin onarılıp güçlendirilmesinde ileri inşaat teknolojilerinden istifade edildiğini söyledi. Yumuşak zemine 2 bin farklı noktadan özel malzemeler basılarak güçlendirme çalışması yapıldığını ifade eden Ayhan, “Bu tünel bin 400 metre uzunluğunda bir tünel. Şubat ayında bitmişti ancak heyelan nedeniyle 100 metrelik kısımda çalışmalar yeniden başladı. Özel bir teknikle heyelanlı bölge onarılıp güçlendiriliyor. Haziran ortalarında bu çalışmanın tamamlanıp, Sivas ve Yerköy arasının tamamen tamamlanmış olması hedefleniyor” şeklinde konuştu.
AnkaraSivas arası 2 saate inecek
Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı; KayaşYerköy arası 151 kilometre ve YerköySivas arası da 242 kilometre olmak üzere toplam 393 kilometre uzunluğunda olacak. Projede; Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere toplam 8 istasyon yer alacak.
Projede toplam uzunlukları 66,08 kilometre olan 49 adet tünel, toplam uzunlukları 27,2 kilometre olan 49 adet viyadük bulunuyor. Projenin tamamlanması ile hatta saatte 250 km hıza ulaşacak tren ile AnkaraSivas arasında ki ulaşım sürece 2 saate inmiş olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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