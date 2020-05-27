Sivas'ta, lokantada baca yangını

<br>Mert Taha VAROL/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, döner satışı yapılan lokantanın baca kısmından başlayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı dükkanda hasar oluştu.<br>Çarşıbaşı Mahallesi Eski Belediye Sokak'taki O.Y.'nin işlettiği döner lokantasının baca kısmı, saat 15.00 sıralarında tutuştu. İş yerinin içi bir anda dumanla kaplandı. Çalışanlar, alev alan bacaya müdahale etmeye çalışırken, itfaiye ekiplerine de haber verildi. Kısa sürede bölgeye gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Alevlerin sardığı dükkanda hasar oluştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Mert Taha VAROL<br>2020-05-27 16:07:07<br>
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