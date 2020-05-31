Sivas’ta 4 ayda 80 şirket kuruldu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre Sivas’ta 2020’nin Ocak-Nisan ayları arasında 80 şirket kuruldu

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB), Sivas’ta 2020 yılının OcakNisan ayları arasında kurulan ve kapanan şirket sayılarını açıkladı.

TOBB’dan derlenen bilgilere göre 2019’un ilk 4 ayında 79 şirket, 3 kooperatif ve 21 gerçek kişi ticari işletmesinin kurulduğu Sivas’ta bu yılın aynı döneminde 80 şirket, 4 kooperatif ve 29 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.

21 şirket tasfiye edildi

2020’nin OcakNisan ayları arasında 21 şirketin tasfiye edildiği Sivas’ta 23 şirket ile 40 gerçek ticari işletmesi ise faaliyetlerine son verdi. Kentte 2020’nin ilk 4 ayında kurulan 80 şirketin sermayesinin 30 milyon 750 bin lira olduğu açıklandı.

OcakNisan döneminde Sivas’ta kurulan yabancı sermayeli 2 şirketin sermayesi 1 milyon 220 bin lira olarak kayıtlara geçti.

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