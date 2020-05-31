Sivas’ta üretildi, 2.7 mm çapıyla dikkat çekiyor 6 yıllık AR-GE ve 1,5 yıllık tasarım çalışmalarının ardından titanyumdan geliştirilen diş implantı, 2.7 mm çapıyla iç bağlantı sistemine sahip dünyanın en küçük implantı olma özelliğini taşıyor

Sivas’ta 6 yıllık ARGE ve 1,5 yıllık tasarım çalışmalarının ardından titanyumdan geliştirilen diş implantı, 2.7 mm çapıyla iç bağlantı sistemine sahip dünyanın en küçüğü olma özelliğini taşıyor.

Sivas’ta yaklaşık 50 yıldır otomotiv yan sanayiine parça üretimi yapan bir firma, 6 yıl önce yerli ve milli üretim sloganıyla sağlık sektöründe de çalışmalar yapmaya başladı. Ameliyatlarda kullanılan tümör grubu, ortopedi grubu ve beyin cerrahi grubu ürünlerini envanterinde bulunduran firma, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iş birliğiyle 6 yıl süren ArGe çalışmalarının ardından titanyumdan diş implantı üretimine de başladı. İşlenmesi oldukça zor olan titanyumun özel bir varyantından yapılan implant, sağlamlığıyla dikkat çekiyor. Dünyaca ünlü markalar ile yarışabilecek nitelikte olan yerli ve milli diş implantı için 7 farklı özelliği içeren patent başvurusu yapıldı. İmplant; yekpare olmaması, iç bağlantı yapısına sahip 2.7 mm çapı ve nanotüp ihtiva eden özel yüzeyi ile benzerlerinden farklılık gösteriyor. Yerli üretim implant, en az maliyetle vatandaşların kullanımına sunularak yurt dışından gelen ürünlerin de yerini alacak. 30 farklı ülkeye otomobil parçaları ihraç eden firma, şimdiden yurt dışı distribütörlük ve işbirliği anlaşmalarına da Almanya ile başladı.

Firmanın Genel Müdürü Osman Mavuş, ürünün yerli ve milli bir ürün olduğunu belirterek, “Bütün Türk halkına gurur verecek milli ve yerli olarak firmamızın çıkardığı bir üründür. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii ki ülkemizde de üreticilerimiz var. Fakat üst segment kalite ürünlerde, yani özellikle yapılması ileri teknoloji gerektiren bazı ürünler var. Bizim ürettiğimiz ürünler bunların ikamesini yapacak. Dolayısıyla yurt dışından gelen yüksek kaliteli birçok ürünün yerini alacak. Belki yurt dışından gelen en üst kalite ürünlerin en az yarı maliyetine bizim ürünümüze ulaşan insanlarımız dünya standartlarının üstünde bir ürün kullanabilecek’’ dedi.

Ürünün öncelikle ilk üretim merkezi olan Sivas’ta kullanılacağını söyleyen Mavuş, implantın ülkede birçok yerde sadece direkt satış olarak değil aynı zamanda klinik ve laboratuvar hizmetlerini de bir arada verebilecek bir formatta ilerlemeye çalıştıklarını ifade etti.



Dünyanın en iyi markalarıyla yarışacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Görler ise, geliştirilen diş implantı hakkında yaptığı açıklamalarda, “Bulunduğumuz durum itibarı ile kullandığımız materyaller özellikle Dünya’da çok fazla kullanılamayan üstün ve ileri teknoloji gerektiren materyallerdir. Bizim bu implanta yaklaşık 7 farklı patent başvuru sürecimiz var. Gerek yüzeyi olsun, gerek kullandığımız materyalin içeriği ve niteliği olsun şu anda dünyanın en iyileri dediğimiz markalarıyla yarışabilecek niteliklere sahip. Ülkemize yerli ve milli konusunda, prestijimize yakışır, uluslararası platformda bizi ciddiyetle ve başarıyla temsil edecek bir ürün olduğuna inanıyoruz. Ürünümüz şu an itibarıyla uygulanması için gerekli olan ulusal ve uluslararası bütün belgelerini tamamlamış durumdadır. Bugün itibariyle implantımız bütün setleriyle, dijital altyapısıyla beraber dünyanın önde gelen firmalarıyla rekabet edebilecek seviyede ürün alt yapısına sahip hale geldi. Korona virüs Salgını sürecinde ülkemizin sağlık sistemindeki ortaya koyduğu üstün başarı ve prestijine katkı sağlayacak bir ürün geliştirdiğimizi düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra da bu yönde çalışmalarız devam edece ’’ şeklinde konuştu.



"Bu çapta ve yekpare olmayan başka bir implant yok"

Kullanılan materyalin işlenmesinin çok zor, mukavemet seviyesinin çok yüksek ve esneklik kabiliyeti olan bir malzeme olduğunu dile getiren Görler, “Bu işlenmesi zor ve ileri teknoloji gerektiren, maliyeti çok yüksek bir ürün. Şu anda biz dünyanın internal heks yapısına sahip en ince implantını ürettik. Yani bugün 2.7 mm’lik çapa sahip konik ve heks bağlantısını bir arada bulunduran başka bir implant yok. Kullandığımız materyalin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi de budur. Bununla ilgili çalışmalarımızda zaten devam ediyor. Bundan sonraki hedefimiz de yine aynı bağlantıya sahip 2.5 mm’lik bir çapa sahip implant üreterek kendi rekorumuzu egale etmek olacak. Bu özellikler ince kemikli hastaların ileri cerrahi işlemlere gerek kalmadan implant yaptırabilmelerini sağlayacak. Hastalarımızın ve hekimlerimizin sıklıkla karşılaştığı implant boyun ve vida kırıklarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Özellikle bizim amacımız, ülkemize yurt dışından gelen vatandaşlarımız ve yurt dışı kökenli misafirlerimizin geldikleri yerlerdeki markaların yapılıp yapılmadığını sorduklarında güvenle kullanabilecekleri bir ürünümüz olduğunu belirtmektir. İnşallah şu anki ürettiğimiz ürünle ve ilerleyen çalışmalarımızla ithal ürün daha iyidir algısını ortadan kaldıracağız’’ dedi.

Görler, sözlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’a milli ve yerli üretim konusundaki atılım yapma hedefleri ve bu konuda kendilerine gösterdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek tamamladı.

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