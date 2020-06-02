Demir Grup Sivasspor'da sonuçlar negatif

'55 yaş için hiç fena değil'

<br>SİVAS (DHA) Demir Grup Sivasspor Kulübü bugün futbolcular, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ve görevli tüm personellere yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.<br>Sivas ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan üçüncü COVID-19 PCR testleri saat 21.15 itibarı ile sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır."DHA-Spor Türkiye-Sivas <br>2020-06-02 21:26:34<br>

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