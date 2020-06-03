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Yozgat’tan kene ısırması sonucu Sivas’a sevk edilen şahıs hayatını kaybetti

İHA

Yozgat’tan kene ısırması sonucu Sivas’a sevk edilen şahıs hayatını kaybetti

Yozgat’tan kene ısırması sonucu Sivas’a sevk edilen bir kişi hayatını kaybetti.
Yozgat’tan kene ısırması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesi ile geçtiğimiz gün Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Afgan uyruklu 36 yaşındaki M.F. isimli bir çoban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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