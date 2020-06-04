Zara’da Çifte gökkuşağı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ın Zara ilçesinde yağmur sonrası ortaya çıkan çifte gökkuşağı dikkat çekti.

Sivas’ta gök gürültülü sağarak yağış il genelinde yer yer etkili oldu. Zara ilçesinde de etkisini gösteren yağmur sonrası ortaya çıkan çifte gökkuşağı dikkat çekti. Net gözlemlenen bir gökkuşağı ve onu hale şeklinde sarmalayan daha büyük bir gökkuşağı fotoğraf severler tarafından fotoğraflandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.