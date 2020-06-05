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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu'nun en büyük millet bahçesi açıldı

DHA

Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)SİVAS Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Anadolu'nun en büyüğü olarak nitelendirilen millet bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle açıldı. Sivas Belediyesi'nce eski 4 Eylül Stadyumu yerine millet bahçesi inşa edildi. 53 bin metrekare alana inşa edilen ve Anadolu'nun en büyük millet bahçesi olan Sivas Millet Bahçe'sinde toplam 36 çeşit 1029 adet ağaç, 252 oturma grubu, 15 piknik masası, 9 çocuk oyun alanı, 23 spor ve egzersiz aleti, 68 araçlık otopark, 812 metre koşu ve yürüyüş parkuru,...

Anadolu'nun en büyük millet bahçesi açıldı

<br>Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)SİVAS Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Anadolu'nun en büyüğü olarak nitelendirilen millet bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle açıldı.<br>Sivas Belediyesi'nce eski 4 Eylül Stadyumu yerine millet bahçesi inşa edildi. 53 bin metrekare alana inşa edilen ve Anadolu'nun en büyük millet bahçesi olan Sivas Millet Bahçe'sinde toplam 36 çeşit 1029 adet ağaç, 252 oturma grubu, 15 piknik masası, 9 çocuk oyun alanı, 23 spor ve egzersiz aleti, 68 araçlık otopark, 812 metre koşu ve yürüyüş parkuru, 770 metre bisiklet yolu ve millet kıraathanesi gibi sosyal donatılar yer alıyor. Millet bahçesinin açılışını, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yönetimiyle yaptı. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habip Soluk, Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve il protokolü katıldı.<br>Proje hakkında Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeyi beğendiğini belirtirken, otopark alanının büyütülmesi ve ağaçlandırmanın da artırılması isteğini iletti. Törene katılan protokol üyeleri kurdeleyi keserek Sivas Millet Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirdi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI<br>2020-06-05 16:54:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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