Başkan Çiftçi’den azalan kan stoğuna destek

Bu çocuk artık çok ünlü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ın Gürün İlçesi Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Kızılay’a kan bağışında bulunarak, Covid19 sürecinde kan stoklarının azıldığını belirtip herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Kızılay Kan Merkezi’nin Gürün İlçe Terminali’nde başlattığı kan bağışı kampanyasına kan destek verdi. Kan bağışında bulunan Çitçi, “Kan bağışı bir insanlık görevidir. Vereceğimiz kanla birine can olabilir, birinin hayatını kurtarabiliriz. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılayı’mızın kan bağışı çağrısına destek veren tüm hemşerilerimize teşekkür ediyor ve sağlığı elveren her bir vatandaşımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.