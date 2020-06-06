Sivas’ta asfalt eriten sıcaklık Sivas’ta öğle saatlerinde 30 dereceye ulaşan hava sıcaklığı yollardaki asfaltın erimesine neden oldu

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Sivas’ta öğle saatlerinde 30 dereceye ulaşan hava sıcaklığı yollardaki asfaltın erimesine neden oldu.

Sivas’ta Mayıs ayının son günlerinde etkili olan kar yağışının ardından Haziran ayının gelmesiyle sıcak hava etkisini hissettirmeye başladı. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 30 dereceye kadar çıktı. Sıcak havanın etkisiyle Koyulhisar ilçesi Eğriçimen yaylası mevkiinde asfalt yolda erime meydana geldi. Yoldaki erimenin etkisiyle araçların tekerlekleri ve vatandaşların ayakkabıları zifte kaplandı. Vatandaşlar eriyen yolda yürümekte güçlük çektiklerini söylediler.

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