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70'lik delikanlı köyüne 8 bin 500 ağaç dikti Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Selim Petek, köyüne 14 yılda diktiği 8 bin 500 ağaçla adeta köyünü ormana dönüştürdü

İHA

Sivas'ın Akıncılar ilçesi Elibüyük köyünde yaşayan 70 yaşındaki Selim Petek, doğa sevgisiyle 14 yılda 8 bin 500 adet ağaç dikmeyi başardı. Petek, insanların 'Allah razı olsun' demelerinin kendisini mutlu ettiğini ve hedefinin 20 bin ağaç dikmek olduğunu söyledi.

70'lik delikanlı köyüne 8 bin 500 ağaç dikti Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Selim Petek, köyüne 14 yılda diktiği 8 bin 500 ağaçla adeta köyünü ormana dönüştürdü

Sivas’ın Akıncılar ilçesi Elibüyük köyünde yaşayan 70 yaşındaki Selim Petek, doğa sevgisiyle 14 yılda 8 bin 500 adet ağaç dikmeyi başardı. Petek, insanların ‘Allah razı olsun’ demelerinin kendisini mutlu ettiğini ve hedefinin 20 bin ağaç dikmek olduğunu söyledi.
Sivas kent merkezine 160 kilometre, Akıncılar ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Elibüyük köyünde yaşayan 70 yaşındaki Selim Petek, köyüne diktiği 8 bin 500 adet ağaçla ‘Sivas’ın Toprak Dedesi’ oldu. Yaşlı adam, 1968 yılında İstanbul’a yaptığı göçün ardından 2006 yılında köyüne geri döndü. Köyüne olan sevgisi hiçbir zaman bitmeyen Petek, 50 yılın ardından geri döndüğünde köyünde ağaç dikmeye başladı. 14 yıllık süreçte köylülerin fidan desteğiyle 8 bin 500 adet ağaç dikmeyi başaran Petek, köyünü adeta ormana dönüştürdü. Petek, insanların ‘Allah razı olsun’ demelerinin kendisine güç verdiğini söyledi.

“Köyümüzü orman haline getireceğiz”
14 yıllık süreçte 8 bin 500 adet ağaç dikmeyi başardığını söyleyen Petek, hedefinin 20 bin ağaç dikmek olduğunu ve köyünü orman haline getirmek istediğini söyledi. Petek, “1968 yılında İstanbul’a gittim, 2006 senesinde emekli oldum ve köyüme döndüm. Köyüme Allah rızası için 8 bin 500 tane ağaç diktim. Önce Rabbimizin rızası için Peygamberimiz hadisi şerifinde buyuruyor ki; ‘Kıyametin yarın kopacağını bilseniz de ağaç dikin’ bir de Hz. Ali efendimizin bir sözü var diyor ki efendimiz, ‘Öldükten sonra yaşamak istiyorsanız, Dünyada ölmeyecek bir eser bırakın.’ Bu düsturla 8 bin 500 tane ağaç diktik. Tabi köylülerimin de katkısı oldu onların da duasıyla. Yadigar ve Nail amcanın katkıları oldu. Bu ağaçların yüzde 80’ini paramız ile aldık. Gerisini de hibe aldık. Köyümüzde gördüğünüz büyük ağaçlar vardı gerisini biz diktik. Köyümüzü orman haline getireceğiz. Şu an 8 bin 500 ağaç diktik, 20 bine tamamlamayı düşünüyorum” dedi.

“Ağaçları görünce yorgunluğum gidiyor”
İlerleyen yaşından dolayı çalışmaların kendini zorladığını fakat ağaçları gördüğünde yorgunluğunun gittiğini belirten Petek, “Benim için zor oluyor ama şu ağaçların güzelliğini görünce içim rahatlıyor, devam etmek istiyorum. Ağaçları görünce yorgunluğum gidiyor. Ekonomik anlamda zorlanmıyorum. İstanbul’da 50 senelik birikimim vardı, amcaların da katkılarıyla bu hale getirdik. 8 bin tane çam ağacı,100 tane ıhlamur ağacı, 200 tane de meyve ağacı dik dik. Nerede su varsa, o su kaç ağacı besleyecekse o kadar ağaç diktim. 10 farklı bölgede ağaç diktim. Bu ağaçların gölgesinde oturan insanların ‘Allah razı olsun’ demeleri biz güç kuvvet veriyor. Ben 70 yaşındayım, ilaçta kullanmıyorum. İlk kez bu ağaçları görenler sarılıp beni öpüyor, teşekkür ediyorlar. Mutlu olanlar da var ama mutlu olmayanlar da var" dedi.

“Eşim çok ağaç dikti ama beni de çok yordu”
Petek’in eşi Türkmen Petek de eşinin diktiği ağaçların köyü yeşile bürüdüğünü belirterek, “Eşim günün çoğunda bahçede uğraşıyor, çamlar ile uğraşıyor. Eşim çok ağaç dikti ama beni de çok yordu. Üstü çamur geliyordu, beni sinirlendiriyordu. Ağaçlar güzel oldular. Eşim öğleye kadar çam dikiyor, öğlen camiye gidiyor. Camiden geliyor biraz istirahat ediyor, ikindi namazını kılıp bir daha gidiyor" dedi.
Elibüyük köyünde yaşayan Mehmet Develi ise, “Köyümüzde ormanlık alan oluşturmaya çalışan Selim amcamızdan Rabbim razı olsun. Amcamız büyük bir örnek, inşallah tüm köylü katkı sağlar. Bu örnek de tüm köylerimize dahil olur. Biz de köylüler olarak görünce mutlu oluyoruz. Köylerimizde böyle ormanlık alan yok malum. Amcamız 8 bin 500 tane ağaç dikti, köyümüz yakın zamanda büyük ormanlık bir alana sahip olacak" dedi.

"Köyün gençlerine örnek oluyor"
70 yaşındaki Selim Petek’in ağaç dikme gayreti ve davranışlarıyla köyde yaşayan gençlere örnek olduğunu belirten Netice Develi de, “Amcamız sadece ağaçları yetiştirmiyor aynı zamanda köyümüzün gençlerine de hem davranışlarıyla hem bir muhabbet dahi olsun gönüllerine işleyen ve örnek olan bir insan. Burası ileride büyük bir orman olacak. Bir gölge olarak düşünmemek gerek köyümüzün atmosferini de değiştirecektir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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