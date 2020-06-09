Ticari taksinin çarptığı yaşlı adam yaralandı Sivas’ta karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama ticari taksi çarptı, kazada yaşlı adam yaralandı.

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Sivas’ta karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama ticari taksi çarptı, kazada yaşlı adam yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 15.20 sıralarında kent merkezi Hikmet Işık Caddesinde meydana geldi. F.D. idaresindeki 58 T 0106 plakalı otomobil cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 70 yaşındaki C.Ç.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yaralandı. Yaşlı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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