Sivas’ta uyuşturucu operasyonları Sivas'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 28,91 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Sivas'ta polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 28,91 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 28,18 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkardıkları mahkemece tutuklandı, 2’si ise serbest bırakıldı. Şarkışla ilçesinde ise polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 0,73 gr esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şahsa, TCK Md. 191 ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçu kapsamında yasal işlem yapıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.