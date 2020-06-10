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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas’ta silahlı kavga: 1 yaralı

İHA

Sivas'ta aralarında husumet bulunan iki şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı.

Sivas’ta silahlı kavga: 1 yaralı

Sivas’ta aralarında husumet bulunan iki şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, saat 08.00 sıralarında merkeze bağlı Haydarlı köyünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki şahıs arasında çıkan tartışmada M.A. yanında bulunan av tüfeğiyle, S.A.’ya ateş açtı. Kavgada saçmaların hedefi olan S.A. bacak kısmından yaralandı. Yaralı, köye gelen ambulansla Sivas Numune hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın zanlısı M.A. ise jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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